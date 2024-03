Carille vê Santos confiante para final e manda recado: 'Vão ter que suar'

Carille também elogiou as contratações e a formação do elenco por parte da diretoria. Na visão dele, o grupo está "equilibrado".

As contratações foram ótimas, agradeço ao presidente e ao Gallo. É um grupo de homens experientes e que sabem que podem conquistar muitas coisas. Chegamos em uma semifinal sendo o elenco formado recentemente. Temos que usar nossas armas, vai faltar conjunto, vai faltar alguns detalhes que só o tempo dá, então temos que brigar muito para suprir isso e enfrentar os adversários. Para ganhar de nós, vão ter que correr muito, suar muito. Chegamos confiantes para a final. Fábio Carille, em entrevista coletiva

O que mais ele disse?

Onde será a final com mando do Santos? "Não falamos sobre isso ainda. Não só eu, como os jogadores, vamos honrar a camisa o máximo possível onde for. Vamos esperar a decisão do finalista amanhã para, em conjunto com a diretoria, decidir onde é melhor."

O que mudou e preparação para a final. "Por ser um início e pelas equipes que estavam no Paulista, chego muito feliz por este momento. Preparação total a partir de amanhã, primeiro olhando para nós e depois esperar a definição do outro finalista. Não vamos ter muito tempo."

Principais virtude na semifinal. "O respeito ao adversário foi importante. Tivemos que dar um passinho para trás, ter a humildade de reconhecer que é uma equipe que só perdeu o Léo Ortiz em relação ao ano passado, que foi à Pré-Libertadores, e nós montando o time ainda. Respeitamos as características do adversário e houve entendimento dentro de campo. Sabíamos que tínhamos que nos ajudar."