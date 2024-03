Endrick diz que sentiu 'leveza impressionante' em 1ª vez no Bernabéu

O atacante Endrick entrou no intervalo da partida entre Brasil e Espanha, que acabaria em empate por 3 a 3, e marcou em um de seus primeiros toques na bola. Foi a primeira vez do jogador no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, onde o atleta passa a jogar a partir do meio do ano.

Foi o segundo gol de Endrick com a camisa do seleção e ele admitiu certo nervosismo após marcar o primeiro, que deu a vitória na partida contra a Inglaterra. Quando subiu para jogar no Santiago Bernabéu, porém, o centroavante diz ter sentido uma "leveza impressionante".