Internacional x Juventude: onde assistir e horário da semifinal do Gaúcho

O Internacional recebe o Juventude pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. A partida será realizada, hoje, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 21h45 (de Brasília).

O confronto terá transmissão da RBS TV (TV aberta) no Rio Grande do Sul e no Premiere (streaming) para o resto do país. O Placar UOL acompanha o jogo em tempo real.

No confronto de ida, as equipes empataram em 0 a 0.