Goleada por 8 a 2 e briga com Messi: quem é Quique Setién, alvo do Botafogo

Ex-Barcelona, Quique Setién entrou na mira do Botafogo para assumir o cargo de técnico. Seu último trabalho foi no Villarreal, em setembro do ano passado.

O que aconteceu

Aos 65 anos, Setién virou o alvo principal do Glorioso para comandar a equipe no restante da temporada. A informação foi divulgada pelo jornal "As", da Espanha.

Segundo a publicação, o Botafogo procura um treinador que tenha um jogo propositivo. Com trabalhos ofensivos, Quique Setién iniciou as negociações com John Textor, dono do clube.