'Nova estrela' e 'sensação adolescente': Endrick é manchete na Europa

Autor do gol da vitória do Brasil contra a Inglaterra, Endrick foi manchete em boa parte da imprensa europeia. 'Nova estrela' e 'sensação adolescente' foram alguns dos elogios à joia brasileira.

O que aconteceu

O "Daily Mirror", da Inglaterra, classificou Endrick como "a nova estrela do Brasil". A publicação ressaltou os poucos minutos que o jovem teve em campo. " A estrela adolescente teve 20 minutos para se exibir no final do segundo tempo, mas o fato de alguém tão jovem ter brilhado em tal palco [Wembley] é impressionante".

O "Daily Mail", também inglês, afirmou que a "sensação adolescente" resolveu a partida em Wembley. O jornal ainda citou o gol de Endrick como um "sinal de renascimento" do Brasil.