Presidente do Barcelona acusa Real de influenciar a arbitragem: 'indignado'

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, deu uma longa entrevista ao jornal Mundo Deportivo, que foi publicada na edição deste sábado (23). Dentre os mais diversos temas abordados na conversa, estiveram temas como o "Caso Negreira", em que o clube catalão é acusado de fornecer pagamentos ao ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA) da federação espanhola, o ex-árbitro José María Negreira, em troca de favorecimentos nos jogos do Espanhol e da Copa do Rei entre os anos de 2001 e 2018.

Entre os acusados, está o próprio Laporta, que é investigado desde outubro de 2023, por suborno e outros crimes de corrupção. Além do atual dirigente, estão sob investigação os ex-presidentes do clube Sandro Rosell, Josep Bartomeu e outros membros da diretoria do período analisado. Eles são acusados de suborno, falsificação de documentos, corrupção esportiva e administração desleal. De acordo com o juiz do caso, Joaquín Aguirre, "todos tiveram uma responsabilidade efetiva na decisão de efetuar os pagamentos". O Ministério Público afirma que entre 2001 e 2018 foram pagos 7,3 milhões de euros do Barcelona para Negreira, valores que não teriam passado pela aprovação da assembleia geral, não tendo respaldo legal.

Em resposta às acusações, Laporta negou-as, e acusou o Real Madrid de influenciar os árbitros, e não há bom relacionamento entre as instituições: "Hoje não há um bom relacionamento com o [Real] Madrid. Porque ele apareceu no 'caso Negreira' e o que se está fazendo é uma aberração. O clube pediu que a instrução [do processo] fosse ampliada quando não havia nada e eles não encontraram nada porque não há nada. A nossa versão é o que é, e as versões contraditórias ou as versões que foram divulgadas não puderam ser comprovadas de forma alguma, porque não existem", disparou.