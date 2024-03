Para jogadores, Brasil é sempre favorito; Já Dorival fala em reinvenção

Os jogadores do Brasil ignoraram o retrospecto recente e repetiram uma espécie de mantra: a seleção canarinho ainda é a favorita contra qualquer um. O técnico Dorival Júnior, por sua vez, discorda. A equipe nacional encara hoje a Inglaterra, às 16h, em Wembley, com a missão de transformar o tom otimista em bom resultado.

O que aconteceu

Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Lucas Paquetá, todos da Premier League, afirmaram que o Brasil é o favorito contra a Inglaterra ou qualquer outro adversário.