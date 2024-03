Volante da seleção pergunta a goleiro do Vasco: 'Vamos sofrer de novo?'

"Me sinto muito confortável após a chegada do Emery. Com os treinadores anteriores eu era 6, o 5 melhor explicando, com ele tenho mais liberdade, exatamente da forma que gosto de jogar. Somei 10 gols e 10 assistências nessa temporada. A formação me deixa mais confortável. Conversei com o Dorival da forma que ele gostaria que eu jogasse. A liberdade é muito boa para somar gols e assistências".

Temporada de sucesso e ausência de Casemiro

"A gente tem grupo bastante qualificado. O João, mais de pegada, o André, eu mesmo e o Bruno exercemos essas funções de 6 e 8. Dorival está bem servido. Quem jogar vai dar o melhor, é o mais importante. Sobre meus números, estou muito feliz. Tivemos a lesão do Kamara e tenho que fechar mais de 6 e de 5. Estou confortável, feliz, e espero dar meu melhor".

Concorrência

"Fico muito feliz com essa concorrência, isso me faz querer melhorar a cada dia, mostrar meu futebol. O time exato não sei assim como vocês. Viemos para dar nosso melhor, fazer de tudo para ganhar minutos. Fico feliz com a concorrência toda, é um dia após o outro para tudo dar certo".

Meio-campo carioca