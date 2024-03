Jogo do Catarinense tem briga em campo com barra de ferro e tiro; veja

No intervalo do jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense, os torcedores de Brusque e Avaí entraram em conflito dentro do gramado e provocaram briga generalizada com direito a barra de ferro e tiro.

O que aconteceu

Ao final do primeiro tempo, as duas torcidas começaram o embate com xingamentos ainda nas arquibancadas. No momento do conflito, o clássico estava empatado sem gols.

A briga ficou ainda maior quando um torcedor invadiu o gramado e gerou a invasão de outros membros das duas torcidas. A pancadaria começou e provocou correria dos dois lados.