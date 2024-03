Quais armas do Santos de Carille para aproveitar tempo livre e ir à final

Recuperação

Carille quer recuperar jogadores fisicamente e psicologicamente. Mesmo diante da semana livre, alguns atletas estão desgastados e com CK (um indicador do estresse imposto à musculatura) alto. Joaquim, Gil, João Schmidt, Pituca e Guilherme, por exemplo, estiveram presentes em quase todas as partidas do Paulista e devem ter essa atenção extra.

Classificação e jogos Paulista

Carille quer reforçar a aproximação com os jogadores para passar confiança e concentração. Pedrinho esteve fora da decisão contra a Portuguesa após decepcionar diante da Inter de Limeira, mas está sendo trabalhado por Carille para retomar a confiança. Ao UOL, o treinador explicou que pretende auxiliá-lo a segurar mais a bola, chegar com mais opções no ataque e a 'respirar'.

Experiência + Juventude

Carille tem aumentado a minutagem e rodagem dos jovens no time titular e deve manter isso para a reta final. Além de dar oportunidades, é uma forma de surpreender a equipe adversária.

Jair, JP Chermont e Patati são nomes que estão na mira do treinador santista. Carille vê potencial nos garotos e deve continuar os utilizando como 'fator surpresa' e novo fôlego para a equipe.