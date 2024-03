Santos fará jogo-treino com o Corinthians como teste para semi do Paulistão

O Santos fará um jogo-treino com o Corinthians no sábado (23), na Vila Belmiro, visando a reta final do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O Peixe já tem seu planejamento para a Data Fifa e enfrentará o Corinthians em um jogo-treino. A intenção é fazer testes pensando na semifinal contra o Red Bull Bragantino, que será realizada em 27 ou 28 de março.

O técnico Fábio Carille dará folga hoje e amanhã ao elenco e retoma as atividades na quarta-feira. Com a vitória nos pênaltis sobre a Portuguesa, ontem, o treinador quer os jogadores descansados para iniciar a preparação contra o Bragantino.