Romário se irrita com críticas de torcedores do América-RJ: 'Fala pra c***'

Presidente do América-RJ, Romário se irritou com algumas críticas e rebateu dois torcedores no perfil oficial do clube carioca nas redes sociais.

O que aconteceu

O América-RJ anunciou um pacotão de reforços para a disputa da atual temporada. Ao todo, sete novos jogadores foram confirmados.

Nos comentários da publicação, os torcedores criticaram as contratações feitas pela diretoria comandada por Romário. O 'Baixinho' assumiu a presidência do clube em novembro de 2023.