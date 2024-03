Quem são os convocados que chegam à seleção eliminados nos Estaduais

Dorival Júnior terá nove jogadores que atuam no Brasil no grupo da seleção brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Destes, quatro chegam após eliminações nos Estaduais.

Na seleção, fora do Estadual

A lista dos desclassificados tem dois goleiros: Rafael e Léo Jardim. O primeiro caiu nos pênaltis com o São Paulo contra o Novorizontino no Paulistão, e o segundo foi derrotado junto do Vasco pelo Nova Iguaçu no Carioca.

Outros dois jogadores que fecham a lista dos eliminados são meio-campistas: Pablo Maia e André. Maia é colega de Rafael no São Paulo, enquanto André caiu do Carioca junto do Fluminense, eliminado pelo Flamengo.