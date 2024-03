São Paulo x Novorizontino: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

Já o Novorizontino ficou na 4º posição geral, com 22 pontos no total. A campanha foi igual a do São Paulo, mas pior nos critérios de desempate.

Classificação e jogos Paulista

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Ferraresi e Welington; Pablo Maia e Alisson; Ferreira, Lucas e Wellington Rato; Calleri (André Silva). Técnico: Thiago Carpini.

Novorizontino: Jordi; Raul Prata, Luisão, Renato, Chico e Danilo Barcelos; Marlon e Rômulo; Fabrício Daniel, Neto Pessoa e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.

São Paulo x Novorizontino -- quartas de final do Paulistão

Data: 17 de março de 2024, às 18h (de Brasília)

Local: MorumBis, em São Paulo (SP)

Transmissão: Record (TV Aberta) CazéTV (Youtube) e Paulistão Play (streaming)