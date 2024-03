Mbappé marca três, PSG supera susto e goleia Montpellier pelo Francês

A conversa no intervalo deve ter sido forte, pois o Paris voltou com tudo para a segunda etapa. Aos 5, Mbappé bateu colocado de fora da área e acertou o ângulo de Bertaud. Pouco depois, Lee fez o quarto da entrada da área e Mbappé, aproveitando cobrança de falta rápida, fez o quinto, completando seu hat-trick na noite. No finalzinho, Nuno Mendes se infiltrou na área para receber de Vitinha para chutar e encerrar o escore.

O Paris volta a campo no dia 31 (domingo) quando visita o Olympique de Marselha no clássico nacional. Já o Montpellier encara o Le Havre fora de casa, no mesmo dia.