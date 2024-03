Dirigente do Flamengo exalta Rossi: 'Sou prova do que fez para estar aqui'

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, enalteceu o goleiro Rossi no vestiário após a classificação do Flamengo. Ele bateu o recorde de mais minutos sem sofrer gols pelo clube no empate por 0 a 0 com o Fluminense.

O que aconteceu

Braz fez um discurso no vestiário após o jogo. Ele falava sobre o esforço coletivo, mas exaltou o feito de Rossi.

"A gente sabe que o esporte é coletivo, o futebol, mas eu não posso deixar de fazer um agradecimento e dar os parabéns ao Rossi. Rossi, desde 1912, quando começou o futebol do Flamengo, o Flamengo não tem uma sequência de um goleiro com esse recorde. Você bateu o recorde do Cantareli, bateu o recorde do Flamengo", disse Marcos Braz.