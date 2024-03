Real x City e PSG x Barça: Confira o sorteio das quartas da Champions

O chaveamento até a grande decisão também foi definido. Dessa forma, ficou definido que os vencedores da Chave B e Chave D vão se enfrentar na semifinal, assim como quem passar da Chave A com quem triunfar da Chave C.

As equipes que estão do lado direito vão decidir as quartas em casa. Nas semifinais, os vencedores das partidas que estão do lado direito fazem a volta em seus estádios.

Nas quartas de final os jogos de ida estão marcados para os dias 9 e 10 de abril, já a volta será entre 16 e 17 de abril. A ida das semifinais acontece entre 30 de abril e 1º de maio, e a volta nos dias 7 e 8 de maio.

A final da Liga dos Campeões será realizada no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 1º de junho.

Quartas de final