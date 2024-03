Corinthians se reconecta com torcedor em classificação 'raiz' fora de casa

O capitão Cássio demonstrou calma durante quase todo o jogo e só perdeu um pouco da paciência quando a partida foi paralisada por causa de sinalizadores. Torcedores acenderam e jogaram o instrumento no campo como protesto pelo preço dos ingressos praticado pelo São Bernardo para os visitantes: R$ 100.

Cássio se dirigiu aos profissionais que trabalhavam atrás do gol e disse: "Pô, para que isso? Não entendi nada". Antes, ele brincou com um gandula que reclamou da cera: "Quer que eu cobre rápido? Calma. Estamos ganhando". Já no fim da partida, ele levantou a torcida ao dominar uma tentativa de gol do meio-campo com o peito.

Estádio raiz

A reportagem do UOL se surpreendeu com o acesso ao 1º de Maio. Na chegada do portão onde a imprensa entra, um porteiro não perguntou nome e nem identificação. "Jornalista? Pode entrar".

A sala de imprensa do estádio ficou abarrotada para a entrevista do técnico António Oliveira e não foi possível fazer a zona mista, onde os jogadores passam pelos microfones para entrevistas antes de sair do estádio.

Com um único acesso aos camarotes, as diretorias e comissões técnicas se cruzaram o tempo todo e mostraram boa relação. O presidente Augusto Melo cogitou o técnico Márcio Zanardi e o executivo de futebol Lucas Andrino para o Corinthians anteriormente.