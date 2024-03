CEO do Fortaleza comemora prisões; Presidente do Sport pede ação federal

Em entrevista ao UOL Esportes, assim que souberam das prisões, os mandatários dos clubes do Fortaleza e do Sport, dois times de elite do nordeste, opinaram sobre a ação da polícia pernambucana.

O que aconteceu

De um lado Marcelo Paz, CEO do Tricolor cearense, que disse estar aliviado com as prisões. "A justiça tarda, mas não falha", disse.

De outro, Yuri Romão, presidente do Sport Club do Recife, que acredita que ainda tem muito a ser feito, e que ação da polícia ainda é um pingo no meio do oceano. "Precisamos de união entre os clubes e os seus presidentes, os órgãos federais", comentou.