Semifinal do Carioca entre Nova Iguaçu e Vasco será no Maracanã

Nova Iguaçu x Vasco, pelo segundo jogo da semifinal do Carioca, vai ser no Maracanã. Após polêmica envolvendo a gestão do estádio, a dupla Fla-Flu recuou e o aceitou o pedido do clube da Baixada Fluminense.

O que aconteceu

A decisão aconteceu após reunião hoje (14). Participaram do encontro os dois clubes, a Ferj e o consórcio do Maracanã.

O jogo acontece no domingo, às 16h (de Brasília). No jogo de ida, também no estádio, as equipes empataram em 1 a 1.