Governador do Rio nega veto de Maracanã para Nova Iguaçu e Vasco

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro se manifestou sobre toda a polêmica envolvendo o local do jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, entre Nova Iguaçu e Vasco. O político afirmou que "o Maracanã está à disposição de qualquer jogo" e negou que tenha problemas com o Cruzmaltino.

"Queria fazer um esclarecimento super importante. Em primeiro lugar, não há, nunca houve e não vai haver nada contra o Vasco por parte do Governo. No último domingo, me ligaram falando da questão que o Vasco entraria no campo com a camisa escrito 'Maracanã para todos'. Avisei à federação carioca, liguei para o presidente e disse que o Governo não tinha nada com isso", declarou o político, complementando:

"No dia seguinte, me liga o deputado Anderson Moraes e o presidente do Nova Iguaçu falando que o Nova Iguaçu gostaria de jogar no Maracanã. Eu disse que era bem-vindo o jogo, liberando Vasco e Nova Iguaçu de jogarem no Maracanã. Não sei porque adiaram o jogo. Queria garantir para vocês, torcedores vascaínos, torcedores do Nova Iguaçu e às duas diretorias: o Maracanã está à disposição de qualquer jogo. Se a Ferj e o mandante quiserem fazer o jogo, podem fazer".