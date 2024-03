Jardim, do Vasco, é surpreendido com seleção: 'Estava dando banho no filho'

O goleiro fez questão de agradecer ao Vasco. Ele citou a instituição, funcionários e também seus companheiros de equipe:

Eu sou muito grato a todos os meus companheiros. Com certeza, sem eles eu não teria essa oportunidade que estou tendo. O mais importante também é agradecer à instituição, ao clube, que me recebeu com as portas abertas, confiou no meu trabalho. Eu sou e sempre vou ser muito grato ao Vasco

Léo Jardim, à Vasco TV

Carlos Germano e Fábio: "Sei que o Carlos Germano tem uma história na seleção. Vi também que o Fábio, quando começou aqui no clube, também teve convocações para a seleção principal".

Entrou para lista de goleiros do Vasco na seleção: "Me sinto muito honrado de estar numa lista tão seleta de goleiros que tiveram essa oportunidade. Só de fazer parte da lista de goleiros que vestiram a camisa do Vasco, eu me sinto muito honrado. E de poder ser convocado é uma honra ainda maior".

Tinha expectativa em ser convocado? "Expectativa a gente sempre tem, mas eu sempre tive muito claro na minha cabeça que a convocação é uma recompensa do trabalho que é feito no clube, e não só individualmente falando. O grupo todo tem que estar perfomando bem, fazendo um bom trabalho, para que as individualidades possam sobressair. Claro que, na nossa cabeça, sempre tem a expectativa, mas sempre foi claro que não dependia só do individual, mas também do desempenho em campo".