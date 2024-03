RMP exalta trabalho de Tite: 'Sampaoli e VP não engraxam a prancheta dele'

O colunista Renato Mauricio Prado enalteceu no Fim de Papo o trabalho de Tite no Flamengo e chamou atenção à solidez defensiva da equipe nesse início de temporada. Para RMP, não se compara a competência do treinador à de seus antecessores no cargo.

'O sistema defensivo do Tite está muito bem montado': "O Flamengo do Tite está muito bem montado e mostrou isso no Fla-Flu, 2 a 0 foi baratíssimo, 4 a 0 teria sido um resultado justo, e poderia ter sido cinco ou seis, tantas foram as oportunidades de gol criadas pelo Flamengo, enquanto o Fluminense não chutou uma bola no gol, dentro do gol, o Rossi não precisou fazer nenhuma defesa. Aliás, o Rossi está ganhando as férias mais bem remuneradas do futebol brasileiro, ele fica lá, repõe uma bola, atrasam uma para ele, numa bola na área ele sai e dá um soco, mas defesa que é bom, não. Por que isso? Porque o sistema defensivo do Tite está muito bem montado.

'Sampaoli e Vítor Pereira não engraxam a prancheta do Tite': "O Tite está mostrando uma vez mais que ele começa a acertar seus times pela defesa. A defesa do Flamengo, o sistema defensivo do Flamengo, está encaixadinho, é impressionante como ele não cede oportunidades de finalização para seu adversário. Lembrando que no ano passado, tinha jogo que ele tomava 20 finalizações, lembram disso? O Flamengo até ganhava algumas vezes, mas cedia 20 finalizações ao adversário. Agora é o contrário. Sampaoli e Vítor Pereira não engraxam a prancheta do Tite, é uma diferença realmente animal. Não está decidido, futebol é futebol, mas é muito pouco provável que esse Fluminense derrota o Flamengo por três gols de diferença".