Presidente do Santos diz que volta de Neymar é 'caminho inevitável'

Vai depender muito dele. Vejo uma brecha no intuito dele voltar ao Brasil e ao Santos. Ele manifesta esse carinho, vem à Vila, assiste jogos. Tem gratidão ao Santos. O caminho é inevitável [de retorno]. O tempo que não conseguimos saber... Vejo o resgate do futebol dele. O olho dele brilha no Santos, se sente amado. Se sente em casa. Ele pôs 'home'. É de pele, cheiro e química. Deu certo. Independentemente da idade e fase, a possibilidade é grande. Ninguém imaginava que ele ficaria quase um ano sem jogar, fez um contrato de dois anos e estão arcando com as responsabilidades. Não sabemos como será o futuro disso. Mas acredito muito nesse retorno.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, ao UOL.

Marcelo Teixeira tem ótima relação com Neymar Pai e está nos planos concretizar o retorno do ídolo em sua gestão. Neymar Pai também tem interesse em fazer alguns investimentos no Peixe.

