Palmeiras promete processar John Textor após acusação de manipulação

As pessoas que estamos indo atrás não são os jogadores do Palmeiras. Não tem um jogador do Palmeiras envolvido na manipulação de resultados nas nossas pesquisas nos jogos do Palmeiras. Não tem nenhum funcionário, que a gente saiba, na liderança da instituição nem o treinador e nem ninguém do Palmeiras que acreditamos estar envolvidos John Textor

As falas de Textor fizeram o STJD abrir investigação. A Procuradoria do Tribunal pediu que o dirigente apresente as supostas provas sobre propina a árbitros e manipulação no Brasileirão 2023.