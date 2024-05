Botafogo insiste em negociação para contratar Joaquim, do Santos

O Botafogo ainda sonha com a aquisição do zagueiro Joaquim, do Santos. Segundo informações de O GLOBO, a equipe carioca mantém uma negociação em busca do atleta, que começou no mês de abril.

As conversas seguiram com os representantes de Joaquim. Assim, o Botafogo pretende fazer uma nova oferta ao Santos para buscar um acerto para a reabertura do mercado de transferências, em julho.