Corinthians e mais: quem foi melhor que a Portuguesa, mas caiu no Paulista

O Corinthians e outros quatro times fizeram mais pontos que a classificada Portuguesa e poderiam estar nas quartas de final do Campeonato Paulista caso estivessem no Grupo A do torneio.

Quem passaria?

Corinthians, São Bernardo, Mirassol, Água Santa e Botafogo-SP teriam ido às quartas se estivessem no Grupo A. Todos eles acabaram eliminados em seus grupos mesmo tendo feito mais do que os 10 pontos que a Portuguesa fez no torneio.

Dentre eles, o São Bernardo fez a melhor campanha. O Tigre fechou a primeira fase com 21 pontos, um a menos que São Paulo e Novorizontino, que se classificaram no Grupo D. O Botafogo-SP foi o lanterna desta chave, com 12 pontos.