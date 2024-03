Carille confirma multa com antigo clube: 'Alguém vai ter que pagar'

"Tem uma multa. Alguém vai ter que pagar (risos). Espero que não saia do meu bolso", disse Carille em entrevista ao programa "Boleiragem", do sportv. O valor da multa rescisória do treinador gira em torno de R$ 7,3 milhões.

Entenda a polêmica

Fábio Carille assinou contrato de uma temporada e meia com o V-Varen Nagasaki. O vínculo entre as partes se encerrou no final de 2023, mas o acordo previa a renovação automática por mais um ano.

Antes mesmo do fim do contrato, o Santos anunciou a contratação do treinador no dia 19 de dezembro do ano passado. Em nota oficial, o Peixe informou que Carille ficaria livre no mercado a partir do dia 1º de janeiro de 2024.

Por outro lado, o V-Varen Nagasaki entende que a renovação automática do contrato com o treinador foi confirmada. Incomodada, a equipe japonesa foi à Fifa e formalizou ação contra o Santos e Carille.