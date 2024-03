Raphael Veiga recebe empurrão e quebra o dente em jogo do Palmeiras; veja

O meia Raphael Veiga, do Palmeiras, quebrou um pedaço do seu dente em dividida com Wallison, do Botafogo-SP, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O lateral do Botafogo deu um empurrão em Veiga e bateu o braço na boca do meia alviverde. O lance ocorreu aos 35 minutos do primeiro tempo.

A transmissão flagrou o meia mostrando ao árbitro da partida que um pedaço do seu dente ficou quebrado na dividida.