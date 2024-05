Paulinho já discute contrato com Grêmio, mas tem sondagem do Japão

Livre no mercado da bola, depois de anunciada a saída do Corinthians, Paulinho tem neste momento uma negociação em andamento com o Grêmio. A princípio, o contrato em discussão seria válido por dois anos.

Além do clube gaúcho, o experiente volante recebeu recentemente uma sondagem concreta do Vissel Kobe, do Japão. Até agora, no entanto, os japoneses não apresentaram uma oferta oficial.

O Cruzeiro, vale lembrar, também chegou a demonstrar interesse na contratação do jogador de 35 anos, fez uma abordagem, mas preferiu não avançar com as conversas.