Corinthians dá canseira em Rojas, que cogita processo para jogar com Messi

Rojas pressiona o Corinthians. Mas o clube do Parque São Jorge crê que um processo poderia levar mais tempo do que chegar a um consenso e evita pressa nas negociações.

A dívida com Rojas supera R$ 8 milhões, e a maior parte é da gestão de Duilio Monteiro Alves. O Corinthians quer pagar de forma parcelada e alega não ter dinheiro em caixa para transferência à vista.

O Timão acreditava que Rojas estava firme no clube e foi surpreendido com o pedido para sair. O clube tem a informação que o atleta acertou com o Inter Miami antes de solicitar a rescisão.

A janela de transferências nos Estados Unidos vai até meados de abril. No entanto, a temporada começou e Rojas não quer perder tempo. O Corinthians tenta se beneficiar deste fato.