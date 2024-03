Alicia: 'Dirigentes do São Paulo são os maiores culpados por essa confusão'

Quem são os principais culpados pela crise generalizada que se criou entre São Paulo e Palmeiras após o último Choque-Rei? No UOL News Esporte, a colunista Alicia Klein distribuiu responsabilidades, mas destacou que os dirigentes do Tricolor perderam a razão.

'Principais culpados são os dirigentes do São Paulo': "A treta começa na arbitragem, o culpado original talvez a gente possa dizer que seja o árbitro, porque se nada daquilo tivesse acontecido ou se o São Paulo tivesse ganho o jogo, nada disso estaria acontecendo. Mas os dirigentes parecem ser os principais culpados e, nesse caso, os dirigentes do São Paulo. Tudo aquilo que aconteceu no domingo foi muito originado na revolta do São Paulo, me parece que querer botar a culpa no Abel Ferreira me parece meio surreal porque o Abel não fez nada que ele não tenha feito 50 milhões de vezes, que é ser um cara que conversa com a arbitragem, que cobra, que xinga, que briga.

'Vetar a coletiva elevou o tom': "Obviamente a não realização da coletiva que colocou a coisa num nível muito mais bélico que o necessário, coroada pela fala xenófoba do Belmonte, aí tem a coisa da persona non grata, vira uma coisa que não se encerra e que não tem razão de ser. Se toda vez que um clube se sentir prejudicado pela arbitragem a gente tiver ofensas preconceituosas, retaliação com sala de imprensa, briga nas redes sociais, a gente não vai parar nunca, vamos precisar fazer dois programas, um para falar de campo e bola e outro para treta de dirigente, porque isso vai acontecer toda hora. Um clube se sentir prejudicado pela arbitragem acontece praticamente todo jogo, a arbitragem brasileira é muito ruim".