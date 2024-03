Bilbao x Barcelona: onde assistir ao jogo da 27ª rodada do Espanhol

O Barcelona faz uma boa campanha, com 17 vitórias, seis empates e apenas três derrotas.

O time catalão tem o segundo melhor ataque da competição com 56 gols marcados, atrás somente do Girona que tem 57.

Já o Bilbao venceu 14 partidas, empatou sete e foi derrotado em cinco oportunidades.

O clube tem a segunda melhor defesa do campeonato com apenas 26 gols sofridos, atrás do Real Madrid, que sofreu apenas 16 gols em todo o torneio.

As equipes se enfrentaram em 239 vezes, com 121 vitórias para o Barcelona, 79 do Bilbao e 39 empates.

Athletic Bilbao x Barcelona - 27ª rodada do Campeonato Espanhol

Local: Estádio San Memes, em Bilbao, na Espanha

Data e Hora: 3 de março às 17h (de Brasília)

Transmissão: Star+