Messinho? Abel rejeita apelido e repete fórmula com nova joia do Palmeiras

Abel Ferreira

Classificação e jogos Paulista

Já são quantos com 16 ou 17 anos [no Palmeiras]?! Parece fácil... É preciso paciência, é um miúdo que tem potencial tremendo. Temos que ter cuidado. Tudo o que está a volta cria uma pressão. Eu admiro muito o jogador jovem brasileiro. Quando eu sei que a família está esperando ser sustentada por aquilo que o jogador fizer. Eu penso 'se minha filha não tirar 10 na escola, eu não tenho comida para comer'. Não sei qual é a pressão de um miúdo de 16 ou 17 anos que tem a família toda dizendo para jogar bem. Eu tento tirar essa pressão deles

Estevão seguirá 'fórmula' da base palmeirense

Estevão foi o destaque do Palmeiras na estreia da Copinha contra a Queimadense Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

Mesmo após 'desencantar' no Palmeiras, Estevão seguirá planejamento de Abel com jovens da base. Ele seguirá entrando no decorrer das partidas para ir se acostumando ao profissional. Até o momento são apenas quatro jogos com alguns minutos: 12 contra o Cruzeiro, no Brasileirão do ano passado, e no Paulistão deste ano, 6 minutos contra a Inter de Limiera, 28 contra o Red Bull Bragantino, e 25 contra o São Bernardo.

O caminho é o mesmo de Endrick. O atacante que subiu ao elenco principal com 16 anos, mas só se firmou no time titular na arrancada do título brasileiro do no passado — quando já tinha 17. Luis Guilherme, Naves, Fabinho e Garcia foram outros jovens que passaram pelo mesmo processo com Abel.