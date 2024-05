Corinthians aguarda julgamento do dia 7 para negociar por Gabigol

O Corinthians já tem data definida para iniciar tratativas com o atacante Gabigol, que está em crise no Flamengo. A coluna apurou que o clube paulista deve procurar o atleta após o julgamento por suspeita de tentativa de fraude de antidoping.

O julgamento de Gabigol ocorre na Suíça, no próximo dia 7, data marcada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A diretoria do Corinthians, inclusive, ficou satisfeita que o julgamento ocorre antes da abertura da janela de transferências. O resultado vai influenciar diretamente na decisão do clube paulista em reabrir negociações pelo camisa 99 do Flamengo.