Por que polêmicas não enfraquecem Marcos Braz no Flamengo

Por que Braz não perde força

Há um entendimento de uma ala do Flamengo de que nada acontecerá a Marcos Braz enquanto Rodolfo Landim estiver na presidência. Os motivos são variados. Seja pela dificuldade de preencher o cargo, pela entrada dele no meio do futebol ou até por correr o risco de não ter alguém totalmente leal a ele ao lado. Nos seis anos de mandato, só exonerou um vice-presidente (Guilherme Kroll). No Corinthians, por exemplo, Augusto Melo perdeu força política depois do rompimento com o ex-diretor de futebol Rubens Gomes, que o ajudou a ser eleito, e viu as crises escalarem.

Outras pessoas entendem que Braz funciona como escudo para Landim em vários momentos, especialmente nos de crise. O presidente não concede entrevistas coletivas, deixando assuntos ligados ao futebol somente com o VP e Bruno Spindel, diretor de futebol. O mandatário também não teria interesse em assumir a pasta, como fez Mário Bittencourt no Fluminense após romper com Celso Barros no primeiro mandato.

Existe uma influência política evidente de Marcos Braz dentro do Flamengo. O nome dele também ajudou Landim a ganhar força ao longo dos anos. Dentro desse cenário, o vice-presidente pediu o afastamento de Cacau Cotta, que também é pré-candidato a vereador e atua como vice de relações externas. Ele virou desafeto e não participa mais das viagens da equipe a pedido do cartola.

Como o Flamengo entra nisso

Os episódios envolvendo Marcos Braz não necessariamente têm a ver com o Flamengo, mas o clube sempre acaba sendo mensageiro do vice-presidente. No caso da agressão no shopping, o dirigente concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Ninho do Urubu. Sem o backdrop, deu a versão dele sobre o ocorrido - desmentida pelas imagens posteriormente. Nesse caso, as ofensas começaram exatamente pelo cargo que ele ocupa no clube.