Camisa rara, rival gringo e patrocinadora: a curiosa ida do Fla a Aracaju

O preparador-físico do elenco rubro-negro era Fábio Mahseredjian. Ele voltou ao clube no ano passado integrando a comissão do técnico Tite.

O presidente da BR Distribuidora na ocasião era Rodolfo Landim. Ele está no segundo mandato à frente do Flamengo. A gestão termina ao final deste ano.

Ida a Sergipe

O Flamengo joga em Sergipe pela 19ª vez na história. O clube chegou a Aracaju ontem (14) para o jogo às 21h30 (de Brasília) hoje.

O Bangu optou pela venda do mando de campo. A escolha por Sergipe, porém, foi feita pelo Flamengo. Rodolfo Landim já queria levar uma partida para o local.

Este será o quinto jogo do Flamengo fora do Rio no Carioca. O clube já passou por Manaus, Natal, João Pessoa e Belém.