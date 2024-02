Flamengo: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Torcida: o Batistão promete ter bom público no reencontro do Flamengo com Aracaju. São oito anos desde o último jogo.

Motivos para desconfiar

Desfalques: o Flamengo terá pelo menos quatro desfalques na partida. Erick Pulgar, suspenso, De la Cruz e Allan, lesionados, além de Matias Viña, que foi para a Itália para o nascimento da filha, estão fora.

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.