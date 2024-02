Quem é a joia do Fluminense que o México quer tirar da seleção brasileira

A seleção do México quer levar para si, definitivamente, uma joia da base do Fluminense. Trata-se do atacante Matheus Reis, de 16 anos, que participa nesta semana de um período de convocação com a equipe mexicana sub-18.

O que aconteceu

Matheus Reis nasceu na Cidade do México em 2007 e tem dupla nacionalidade. Ele é filho de Elias, ex-meio-campista que jogou no Necaxa, Delfines e no Pumas entre 2004 e 2008.

Matheus está no radar da base da CBF e participou da campanha do título do Brasil no Sul-Americano Sub-17 de 2023. Mas não foi ao Mundial da categoria.