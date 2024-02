Adaptado! Everton Ribeiro cai na folia durante Carnaval na Bahia

Everton Ribeiro parece bem adaptado a Salvador. O meia curtiu o Carnaval na cidade e foi a um bloco no domingo (11) com o cantor Durval Lelys, no circuito Dodô.

O que aconteceu

Everton chegou a descer do trio e dançou. Ele foi para a galera ao lado da esposa, Marilia Nery. Os dois ainda foram para o Camarote Salvador depois.

O jogador agradeceu ao cantor baiano. "Obrigado por essa experiência única, meu amigo", escreveu Everton nas redes sociais.