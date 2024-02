Arsenal cala torcida rival, faz 6 no West Ham e segue na cola no Inglês

Com o resultado, o Arsenal chega aos 52 pontos, em terceiro, mesma pontuação do vice-líder Manchester City - que tem um jogo a menos. O Liverpool lidera com 54.

Já o West Ham se mantém no meio da tabela, com 36 pontos. Foi o pior resultado em casa da história do clube no Inglês.

Como foi o jogo:

O Arsenal fez um primeiro tempo avassalador. Desde o primeiro minuto, pressionou os donos da casa e impôs seu jogo, não dando espaço para o West Ham respirar.

O jogo foi para o intervalo com sete finalizações ao gol dos visitantes, contra nenhuma do time mandante.

E o placar no intervalo demonstrou bem esse domínio do Arsenal: 4 a 0, criado em apenas 14 minutos.