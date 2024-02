Palmeiras vende destaque sub-20 por R$ 10 mi com time dos Emirados Árabes

O Palmeiras vendeu o atacante Kauan Santos, destaque do time sub-20, para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

O que aconteceu

O Alviverde fechou o negócio por 2 milhões de dólares (quase R$ 10 milhões na cotação atual), e ainda pode receber mais 1 milhão de dólares (R$ 4,96 milhões) em bônus por metas.

O Palmeiras manteve 35% dos direitos econômicos do atleta. Kauan estava no Palmeiras desde 2015, e jogou no time principal durante o Brasileirão do ano passado na partida contra o RB Bragantino.