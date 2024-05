Álvaro Pacheco e Pedro Martins são apresentados no Vasco e falam sobre possível chegada de Coutinho

? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 31, 2024

A estreia de Pacheco no comando técnico do Vasco acontece neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando o Vasco recebe o Flamengo, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

"É uma grande estreia, logo em um dérbi, no Maracanã. Acredito que vão estar pelo menos 30 mil vascaínos, é uma envolvência. Aquilo que eu presenciei no último jogo em São Januário, a envolvência, a paixão, a forma carinhosa, o espetáculo que está torcida promove em todos os jogos. Portanto, não tenho dúvidas que no Maracanã vão estar lá em peso e vão nos ajudar, não tenho dúvidas nenhuma", analisou o treinador.

Por fim, Álvaro Pacheco comentou sobre seu desejo de trabalhar no futebol brasileiro e ressaltou a proximidade histórica do Vasco com Portugal como um dos fatores que o fizeram escolher o clube.

"Sei da história do Vasco, em clube que foi fundado por portugueses, uma história e uma ligação muito grande entre o Vasco e portugueses. É um história bonita, acho que o Vasco é pioneiro em tudo, pelas lutas que teve ao longo de sua história. Eu acho que aquilo que surgiu com a oportunidade de treinar o Vasco e aquilo que eu sou enquanto homem e treinador, era um casamento super perfeito. Vejo essa experiência com uma ambição muito grande, com um orgulho muito grande e principalmente com uma vontade muito grande de ajudar o Vasco e levar para os lugares que ele merece", completou.