Santos vê chance de vitrine e leva Lucas Lima para excursão no Qatar

O meia Lucas Lima foi convocado pelo Santos para os amistosos no Qatar. Ele vai integrar uma delegação recheada de garotos.

O que aconteceu

A diretoria do Santos optou por levar Lucas Lima para o Catar como estratégia de mercado. O Peixe acredita que as partidas podem ser uma boa vitrine para o jogador, que está em baixa no Brasil.

Com as recusas de Lucas ao Sport e Criciúma, o Santos acredita que a oferta de um clube qatari pode pesar. As propostas do Mundo Árabe costumam ser altas e poderiam convencer o meia a deixar a Baixada Santista.