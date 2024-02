Gabigol e Bruno Henrique são destaques no Flamengo; veja as notas

Gabigol e Bruno Henrique foram os destaques do Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa-RJ no Estádio Mangueirão, em Belém. As notas são de acordo com a plataforma especializada Footstats.

Veja as notas

Flamengo

Rossi - 5,9

Wesley - 5,9

David Luiz - 6,5

Léo Pereira - 6,1

Ayrton Lucas - 6,3

Pulgar - 6,2

Gerson - 6,1

Arrascaeta - 6,3

De la Cruz - 6,8

Bruno Henrique - 6,9

Gabigol - 7,0

Luiz Araújo - 5,7

Allan - 5,5

Rayan Lucas - 5,9

Varela - 5,6

Matheus Gonçalves - 5,9

Sampaio Corrêa