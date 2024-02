Carille promove mudanças no Santos para enfrentar o Água Santa

Santos e Água Santa se enfrentam logo mais no estádio Primeiro de Maio, às 21h35, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O técnico Fábio Carille promoveu três mudanças no time titular: Hayner, Otero e Cazares.

O Peixe precisará entrar atento na partida com três possibilidades de lei do ex, com Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga.