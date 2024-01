Corinthians x Cruzeiro: veja horário e onde assistir à final da Copinha

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam hoje, na Neo Química Arena, às 15h30 (de Brasília), pela final da Copinha 2024.

O jogo vai passar na Globo (exceto RJ, GO, TO, BA, PR, SC e RS), no Sportv (TV fechada), na CazéTV (YouTube) e no Premiere (pay-per-view). O Placar UOL também acompanha a decisão ao vivo.

Maior campeão do torneio, o Corinthians liderou o Grupo 10 desta edição sem ser vazado antes das eliminatórias. Nas fases seguintes, despachou Guarani (nos pênaltis), Atlético-GO, CRB, América-MG e Novorizontino.