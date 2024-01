Por que Messi foi eleito melhor do mundo mesmo empatando com Haaland

Lionel Messi foi eleito, ontem, o melhor jogador do mundo no Fifa The Best. O curioso é que ele registrou o mesmo número de pontos alcançados por Erling Haaland, outro finalista ao troféu, mas o prêmio acabou com o argentino — Kylian Mbappé ficou na 3ª posição.

Por que deu Messi?

A votação foi construída por quatro grupos: capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas e torcedores (por votos online). Cada segmento representou 25% do peso total.

Messi e Haaland somaram 48 pontos no total, enquanto Mbappé ficou com 35 — Kevin De Bruyne (32) e Victor Osimhen (25) fecharam o top 5.