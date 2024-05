Bahia anuncia empréstimo do lateral esquerdo Caio Roque ao Londrina

O Bahia anunciou, nesta quinta-feira, o empréstimo do lateral esquerdo Caio Roque ao Londrina. O jogador vai defender o clube paranaense até o dia 31 de outubro de 2024 e disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.

O jovem de 22 anos também teve seu contrato com o Tricolor renovado por mais seis meses, indo até dezembro de 2025.

Caio Roque chegou ao Bahia em agosto do ano passado, mas estava em processo de recuperação de uma lesão e, por isso, fez sua estreia com a camisa do time somente em 2024.