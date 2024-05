Júnior Santos, do Botafogo, é o jogador com mais gols em 2024 entre times da Série A

Autor do gol da virada do Botafogo sobre a LDU, pela Copa Libertadores, na última quarta-feira, Júnior Santos soma bons números em 2024. O atacante é o artilheiro e líder em participações em gols no ano, entre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o Sofascore, em 26 jogos disputados, Júnior Santos marcou 15 gols e ainda distribuiu quatro assistências. Somando 19 participações diretas, o botafoguense precisa de apenas 100 minutos para participar de um gol.

O atacante ainda converteu 69% das chances claras que recebeu e finalizou 55 vezes, 31 delas no alvo.